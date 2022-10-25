МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Операционная прибыль финского промышленного холдинга UPM (занимается производством бумаги, волокна, биотоплива) в третьем квартале выросла на 84% в годовом выражении — до 779 миллионов евро, следует из финансовой отчетности компании. UPM оценивает свои квартальные результаты как рекордные. Чистая прибыль Kia Motors за январь-сентябрь снизилась на четыре процента

Оборот компании в июле-сентябре увеличился на 36% — до 3,42 миллиарда евро.

Таким образом, компания получила операционную прибыль в размере почти 23% от оборота.

"UPM демонстрирует рекордно высокие квартальные результаты с отличной производительностью во всех сферах бизнеса", — отмечает компания. По оценке президента компании Юсси Песонена, квартал в целом был очень успешным, "учитывая крайне неопределенную и нестабильную бизнес-среду".

По итогам девяти месяцев продажи по группе выросли 19% — до 8,489 миллиарда евро, сопоставимая EBITDA увеличилась на 43% — до 1,443 миллиарда евро.

Что касается подразделений холдинга, то UPM Energy добилась рекордных доходов благодаря высоким рыночным ценам, а также первым заметным объемам выработки электроэнергии на атомной электростанции "Олкилуото-3", отмечает компания.

UPM Fibres добилась отличных квартальных результатов благодаря сохраняющемуся устойчивому спросу и высоким ценам на целлюлозу. В UPM Communication Papers показали "превосходный" уровень прибыли, взяв на вооружение более гибкий режим работы. UPM Specialty Papers показала рекордно высокие квартальные результаты, несмотря на исторически высокие цены на сырье. UPM Raflatac обязана хорошим результатом высокому спросу на этикетки. UPM Plywood провела хороший квартал, несмотря на замедление спроса в строительной отрасли.

UPM прогнозирует, что в 2022 году финансовые показатели компании будут выше прошлогодних.

Холдинг UPM выпускает целлюлозу, пиломатериалы, бумагу, самоклеящиеся этикеточные материалы, биотопливо, биохимикаты на основе древесины, биомедицинские продукты и другие товары на основе возобновляемых и поддающихся вторичной переработке материалов. В компании работают 17 тысяч сотрудников по всему миру, а годовой объем продаж составляет около 9,8 миллиарда евро. Акции котируются на бирже NASDAQ в Хельсинки.