МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Агентство Bloomberg News во вторник со ссылкой на осведомленные источники передает, что Adidas AG планирует завершить партнерские отношения с американским рэпером Канье Уэстом, который теперь именуется Ye, после хамского поведения этого исполнителя и дизайнера. Adidas подсчитал потери от приостановки деятельности в России

Новости последовали за тем, как 6 октября Adidas объявила, что приступила к пересмотру бизнес-партнерства с Канье Уэстом.