МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которая в июле признала банкротом компанию "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", открыла в ее отношении конкурсное производство и утвердила конкурсным управляющим Марию Булатову, которая до этого была и временным управляющим должника. Суд отклонил кассацию "дочки" ритейлера H&M на выселение из "Острова мечты"

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу на это решение, поданную зареестровым кредитором – компанией "Открытые инвестиции".

Арбитражный суд Москвы в июле признал, что требования АО "Открытые инвестиции" в размере около 649 миллионов рублей подлежат удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр. С чем именно не согласен этот кредитор, в материалах суда пока не поясняется.

Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении "Открытие Холдинга" в ноябре по собственному заявлению компании. В решении о банкротстве "Открытие Холдинга" говорится, что временный управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства, поскольку было "выявлено значительное количество сделок, совершенных с имуществом и активами организации, которые в совокупности привели к возникновению неплатежеспособности и недостаточности имущества должника".

Как уточняется в судебном акте, неисполненные обязательства "Открытие Холдинга", включенные в реестр требований кредиторов, превышают 920 миллиардов рублей. Суды в РФ еще не рассматривали дела о банкротстве должников с таким большим размером неисполненных обязательств.

Основные кредиторы "Открытие Холдинга" – банк "Открытие" с требованиями в реестре на 292,5 миллиарда рублей, банк "Траст" (289,3 миллиарда), представители владельцев облигаций "Вега-Инвест" (262,1 миллиарда) и НКО "АО НРД" (56,6 миллиарда), банк ВТБ (13,6 миллиарда рублей). В сентябре банк "Траст" предъявил к "Открытие Холдингу" требование еще на сумму около 107,4 миллиарда рублей, его обоснованность суд проверит в декабре.