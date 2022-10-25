МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первых девяти месяцев года выросла на 2% в годовом выражении и составила 7,511 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Операционная прибыль финской UPM выросла в третьем квартале

Разводненная прибыль на акцию составила 1,74 доллара после 1,71 доллара годом ранее. Выручка Coca-Cola в годовом выражении увеличилась на 13%, до 32,879 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Coca-Cola выросла на 14,3% в годовом выражении — до 2,825 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,65 доллара после 0,57 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 0,69 доллара при прогнозе в 0,64 доллара. Выручка увеличилась в годовом выражении на 10%, до 11,063 миллиарда долларов — при прогнозе в 10,53 миллиарда.

Компания ожидает органического роста скорректированной выручки по итогам всего года на 14-15%. На предварительных торгах в Нью-Йорке акции компании дорожают на 2,7%.

В начале марта Coca-Cola сообщила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а затем в июне — о том, что остановит продажу и производство напитков в стране. Сейчас Coca-Cola не изменила ожиданий влияния этого решения на выручку и объем продаж по итогу года – показатели могут сократиться на 1% и на 1-2% соответственно.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.