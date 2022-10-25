МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Сельхозпроизводители Гаити, начиная с января 2023 года из-за проблем с безопасностью не смогут экспортировать манго в США, сообщает местное издание Nouvelliste. Премьер Украины рассказал об экспорте электроэнергии в 2023 году

Минсельхоз США проинформировал гаитянскую ассоциацию экспортеров манго (ANEM) о предстоящих проблемах в специальном письме.

"Данное письмо призвано проинформировать ANEM о том, что наша служба контроля здоровья животных и растений (APHIS) закроет программу таможенного оформления манго на Гаити в конце января 2023 года. Мы принимаем эти меры в связи с усугубляющимися трудностями, которые сделали невозможной безопасную работу наших инспекторов", — говорится в письме регионального представителя минсельхоза.

Как отмечается, если ситуация в Гаити улучшится, американская сторона рассмотрит возможность восстановления программы после консультации с посольством США.

Издание отмечает, что для гаитянской отрасли экспорта манго, объемом до 12 миллионов долларов в год, потеря американского рынка станет очень серьезным ударом.

Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

Ситуацию осложняет вспышка холеры. На фоне текущего кризиса правительство страны обратилось к международному сообществу с просьбой ввести войска для сдерживания преступности, что привело демонстрациям.