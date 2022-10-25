МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2022 года снизилась на 4% в годовом выражении — до 7,935 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. General Electric в январе-сентябре сократила чистый убыток на 23 процента

Разводненная прибыль на акцию составила 4,73 доллара против показателя в 5,55 доллара годом ранее. Общая выручка автогиганта составила 113,627 миллиарда долларов, увеличившись на 21,6% в годовом выражении.

В третьем квартале компания получила чистую прибыль в 3,305 миллиарда долларов, что на 36,6% больше прошлогоднего показателя. Разводненная прибыль на акцию составила 2,25 доллара против прибыли в 1,62 доллара годом ранее. Выручка автогиганта увеличилась по сравнению с аналогичным показателем третьего квартала 2021 года на 56,4% и составила 41,9 миллиарда долларов.

Как указывает компания, объем продаж за третий квартал составил 966 тысяч автомобилей, что на 80% выше показателя годичной давности.

Акции General Motors на предторгах в США дорожают на 2,06%.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).