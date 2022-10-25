МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Правительство поддержало законопроект о сохранении статуса социального предприятия для малого и среднего бизнеса, реализующих книги для детей и учебники, сообщает пресс-служба кабмина. Назван объект, который чаще всего открывает малый бизнес

"Правительство поддержало законопроект о сохранении статуса социального предприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся реализацией книжной продукции для детей и юношества, а также учебной, просветительской и справочной литературы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что статус социального предприятия дает малому и среднему бизнесу, специализирующемуся на реализации книжной продукции указанной категории, возможность пользоваться льготами и поддержкой органов государственной власти и местного самоуправления. Срок действия этой нормы был ограничен 31 декабря 2022 года.

"В законопроекте ее предлагается продлить до 31 декабря 2024 года. Такое решение позволит поддержать книготорговцев в условиях непростой экономической ситуации", — отметили в пресс-службе.

Законопроект рассмотрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.