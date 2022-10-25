ТОКИО, 25 окт — ПРАЙМ. Японская компания Saibu Gas подписала контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором проекта "Сахалина-2" ООО "Сахалинская Энергия" взамен контракта с прежним оператором, сообщило агентство Киодо. Эксперт назвал причины резкого падения цены СПГ

Контракт был перезаключен в начале октября, однако известно об этом стало только в среду, 25 октября. Прежний контракт, с прежним оператором, Sakhalin Energy, действовал до марта 2028 года и охватывал объем поставок 65 тысяч тонн в год. В новом контракте изменений нет, сообщило агентство.

Ранее аналогичные контракты с новым оператором заключили компания JERA – совместная компания энергетических Tokyo Electric Power Co (ТЕРСО) и Chubu Electric Power Co, а также Kyushu Electric Power Company, Tohoku Electric, Hiroshima Gas и Tokyo Gas.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Это производство дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ. Правительство страны неоднократно подчеркивало важность "Сахалина-2" для обеспечения стабильных поставок газа в Японию по умеренным ценам.

Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, уже заявила, что не будет участвовать в новом операторе.