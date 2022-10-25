МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы во вторник прекратил производство по иску Альфа-банка к компаниям группы Рустама Тарико, занимающейся производством и дистрибуцией алкоголя, на сумму более 1,4 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Представители "Росатома" вошли в новый совет директоров "Трансконтейнера"

Производство прекращено в связи с отказом банка от иска. Месяц назад суд отменил ранее наложенный в этом деле арест активов группы Roust в пределах суммы иска. Суд удовлетворил соответствующие ходатайства истца и ответчиков, заявивших, что "необходимость обеспечительных мер отпала в связи с погашением задолженности".

Иск банка о взыскании более 1,4 миллиарда рублей с компаний группы Roust поступил в суд в июле. Тогда же суд по просьбе истца принял обеспечительные меры. Арест был наложен на денежные средства, в том числе те, что будут поступать на банковские счета, а также на любое движимое и недвижимое имущество управляющей компании АО "Руст Россия" и еще пяти компаний-ответчиков.

Истец взыскивал задолженность по договору возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 16 сентября 2015 года, заключенному Альфа-банком с АО "Руст Россия". Остальные ответчики выступили поручителями заемщика. Это дистрибьютор "Руст Инкорпорэйтэд", производственные компании "Сибирский ликерно-водочный завод" (Новосибирск), "Парламент продакшн" (Балашиха), "Браво премиум" (Санкт-Петербург) и "Ликеро-водочный завод "Топаз" (Пушкино).

С июля Альфа-банк подал несколько исков к различным компаниям группы о взыскании долга и обращении взыскания на заложенное имущество. Сумма денежных требований превышала 8 миллиардов рублей. В настоящее время банк отказывается от исков. Производство по большинству из них уже прекращено.

Группа Roust — один из крупнейших производителей и продавцов алкогольных напитков в Центральной и Восточной Европе и второй по объему производитель водки в мире. Среди ее брендов — водка "Русский стандарт", "Парламент", "Журавли", "Талка", "Зеленая марка", "Топаз", игристое вино Gancia. Ежегодные продажи группы превышают 35 миллионов девятилитровых коробов, она продает продукцию более чем на 80 рынках Европы, США и Азии.