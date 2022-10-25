МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мечела" по РСБУ в январе-сентябре 2022 года составила 2,148 миллиарда рублей против убытка в 820,588 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 44%, до 21,383 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 43,9%, составив 21,271 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 19,352 миллиарда рублей, увеличившись на 46%.

Капитал и резервы компании увеличились с конца прошлого года на 27,1%, до 10,076 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства выросли на 28,9%, до 231,004 миллиарда рублей, краткосрочные снизились в 14 раз, до 5,014 миллиарда рублей.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2021 году "Мечел" снизил добычу угля на 34%, до 11,34 миллиона тонн, выпуск стали — на 3%, до 3,53 миллиона. Основной бенефициар — председатель совета директоров Игорь Зюзин.