ВАШИНГТОН, 25 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск планирует завершить покупку соцсети Twitter в пятницу, сообщает Блумберг. Первые магазины Zara под новым управлением откроют в начале весны

По информации источников издания, бизнесмен заявил о своих планах в понедельник в ходе видеоконференции с представителями банков, которые кредитуют его сделку на покупку компании.

Банки, по данным издания, "завершили формирование кредитного соглашения и завершают процесс подписания" документов. Уточняется, что это финальная стадия перед предоставлением предпринимателю кредита.

Ранее суд, в который компания обратилась из-за намерения предпринимателя отказаться от сделки, обязал Маска завершить покупку компании до 17.00, 28 октября (00.00, 29 октября мск).

В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена, который в октябре отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.