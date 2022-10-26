МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 в среду с 5.00 мск переходит на отечественную систему бронирования билетов, во время технических работ некоторые сервисы и услуги будут недоступны. "Аэрофлот" 26 октября временно приостанавит онлайн-регистрацию на рейсы

Компания предупреждала, что во время технических работ по переходу покупка, обмен и возврат билетов будут недоступны. Если вылет запланирован на 26 октября, рекомендуется приезжать в аэропорт заблаговременно: регистрация на рейс, покупка багажа, выбор места, апгрейд будут возможны только в аэропорту. Большинство сервисов программы лояльности недоступны с 25 октября до окончания перехода на новую систему. После миграции пассажирам будут доступны все те же услуги и сервисы, что и ранее.

Ранее представитель S7 сообщала, что перевозчик перейдет на российскую систему бронирования билетов — АО "Онлайн резервейшен систем" (OPC). Ныне же S7 используют испанскую систему Amadeus. Авиакомпания отмечала, что переход на новую систему обусловлен требованиями законодательства РФ.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Многие зарубежные компании прекратили сотрудничество с российскими, при этом российские авиаперевозчики использовали зарубежные системы бронирования. В "Ростехе" в апреле отмечали, что использование зарубежных систем является небезопасным и может привести к утечкам чувствительной информации, сбоям и коллапсу отрасли пассажирских авиаперевозок.