МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Среди претендентов на покупку заводов IKEA в России — АФК "Система", девелоперская группа ПИК и производитель плит для напольных покрытий и мебели компания Kronospan, пишет РБК со ссылкой на источники. Hoff после ухода IKEA из России увеличил продажи мебели на треть

По данным издания, на заводы IKEA приезжали представители лесопромышленного холдинга Segezha Group, ключевой актив которого находится в Карелии, в рамках процедуры due diligence, который проводит ее основной акционер АФК "Система". При этом, по словам источника, "Система" — не единственный претендент на активы ИКЕА.

Другой источник, близкий к одной из сторон переговоров, сообщил, что всего есть шесть компаний-претендентов на эти активы и у всех равный доступ к информации о них. Среди претендентов помимо "Системы" он назвал Группу ПИК и компанию по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan.

15 июня компания объявила о намерении продать все четыре российских завода, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.