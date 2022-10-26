МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Среди претендентов на покупку заводов IKEA в России — АФК "Система", девелоперская группа ПИК и производитель плит для напольных покрытий и мебели компания Kronospan, пишет РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, на заводы IKEA приезжали представители лесопромышленного холдинга Segezha Group, ключевой актив которого находится в Карелии, в рамках процедуры due diligence, который проводит ее основной акционер АФК "Система". При этом, по словам источника, "Система" — не единственный претендент на активы ИКЕА.
Другой источник, близкий к одной из сторон переговоров, сообщил, что всего есть шесть компаний-претендентов на эти активы и у всех равный доступ к информации о них. Среди претендентов помимо "Системы" он назвал Группу ПИК и компанию по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan.
15 июня компания объявила о намерении продать все четыре российских завода, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.