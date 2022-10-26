МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российский фешн-дистрибьютор "Джамилько" планирует выкупить российский бизнес британской сети магазинов детской одежды и товаров Mothercare, объявившей об уходе с российского рынка, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на три источника на рынке ритейла. СМИ: немецкий SAP пока не может уйти из России

По сообщению источников, дистрибьютор ведет переговоры с кувейтской компанией Alshaya Group, владеющей мастер-франшизой бренда Mothercare в России. По словам одного из собеседников газеты, в рамках сделки к "Джамилько" перейдут права аренды магазинов, работавших под вывеской Mothercare, а также нераспроданный товар. При этом магазины будут работать под другим брендом.

Если у Mothercare получится договориться с "Джамилько", то это шанс для британского производителя не потерять окончательно российский рынок, а для "Джамилько"— возможность заместить бизнес брендов, не планирующих возвращаться в Россию, считает президент одежной сети Baon Илья Ярошенко.

Mothercare в марте этого года заявила, что не будет работать в России из-за специальной военной операции на Украине. Тогда же была приостановлена работа 120 магазинов бренда и онлайн-продажи. На Россию приходилось около 20–25% мировых розничных продаж ритейлера, отмечали в компании. В июле газета "Ведомости" сообщала, что Alshaya Group планирует продать российский бизнес Mothercare.

Кувейтская Alshaya Group работала в РФ через "Монэкс трейдинг", выручка которой в 2021 году составила 12,9 миллиарда рублей, а убыток — 243 миллиона рублей.

"Джамилько" основана в 1993 году Халедом Джамилем, отмечает газета. Компания является дистрибьютором брендов New Balance, Kiko, DKNY, Timberland, Wolford, Juicy Couture, Wrangler, Lee, Escada. Управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Выручка АО "МФК Джамилько" за 2021 год составила 11,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,2 миллиарда рублей.