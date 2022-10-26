НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт — ПРАЙМ. Комиссия по конкуренции Индии наложила штраф на компанию Google в размере 93,6 миллиарда рупий (113 миллионов долларов) за "злоупотребление своим доминирующим положением в отношении политики Play Store", что стало вторым подобным штрафом для интернет-гиганта за неделю. Российская "дочка" Google обжаловала приостановку банкротства

На прошлой неделе антимонопольный регулятор Индии наложил на Google штраф в размере 133,7 миллиарда рупий ($162,2 млн) за злоупотребление доминирующим положением на нескольких рынках в экосистеме мобильных устройств Android.

В новом решении индийский регулятор отметил, что Play Store на сегодняшний день является крупнейшим рынком приложений, соединяющим разработчиков приложений с пользователями в экосистеме Android, а контроль Google над Play Store дает ему право диктовать условия разработчикам приложений и заставлять их в обязательном порядке использовать свою собственную платежную систему.

"Зависимость доступа к Play Store от обязательного использования биллинговой системы Google Play (Google Play's Billing System, GPBS) для платных приложений и покупок в приложении является односторонней, произвольной и лишенной каких-либо законных деловых интересов. Разработчики приложений лишены неотъемлемого выбора использовать платежную систему на свой выбор с открытого рынка", — отметил регулятор, добавив, что в ходе расследования было установлено, что Google придерживается дискриминационной практики и сама не использует GPBS для своих приложений, например, YouTube. Суд обязал Google разблокировать каналы Общественного телевидения России

Комиссия отметила, что в соответствии с существующими политиками Google требует, чтобы разработчики приложений исключительно и в обязательном порядке использовали GPBS не только для получения платежей за приложения, распространяемые через Google Play Store, но и за определенные покупки, сделанные пользователями приложений после их установки. Кроме того, разработчики приложений не могут внутри приложения предоставлять пользователям прямую ссылку на веб-страницу, содержащую альтернативный способ оплаты, или использовать выражения, которые побуждают пользователя приобретать цифровой товар вне приложения. Комиссия по конкуренции Индии отметила, что если разработчики приложений не соблюдают политику Google в отношении использования GPBS, им не разрешается размещать свои приложения в Play Store и, таким образом, они теряют огромное количество потенциальных клиентов в виде пользователей Android.

Комиссия по конкуренции Индии предписала Google разрешить разработчикам приложений использовать любые сторонние биллинговые сервисы, а также установить четкую и прозрачную политику в отношении данных, собираемых на платформе компании, использования таких данных платформой, а также потенциального и фактического обмена такими данными с разработчиками приложений или другими организациями.

"Соответственно, комиссия по конкуренции Индии наложила штраф в размере 7% от среднего соответствующего оборота в размере 93,6 миллиарда рупий на Google на временной основе за нарушение раздела 4 Закона. Google было предоставлено время в 30 дней, чтобы предоставить необходимые финансовые данные и подтверждающие документы", — говорится в сообщении.