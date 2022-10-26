МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Microsoft Corp во вторник сделала прогноз относительно выручки за 2-й квартал, которая в подразделениях компании должна оказаться ниже оценок Уолл-стрит. Компания спровоцировала появление страхов насчет того, что макроэкономические факторы негативно влияют на облачный бизнес, а не только на бизнес ПК. Unicredit нарастил чистую прибыль в январе-сентябре

В 1-м квартале рост выручки у Microsoft был самым низким за пять лет. Акции гиганта ПО после основных торгов упали на 7%.

Облачный бизнес Microsoft — Azure — много лет был двигателем роста выручки. Однако в 1-м квартале 2023 финансового года этот рост сократился до 35%, и компания предполагает, что в текущем квартале вновь произойдет его уменьшение. Ввиду укрепления доллара Microsoft не достигла 36,5%, которые, согласно Visible Alpha, ожидали аналитики.

"Если сокращение темпов роста продолжится, это может сказаться на инвестиционной привлекательности акций, считающихся защитным активом при колебаниях на рынках", — отметил Харрис Анвар, старший аналитик Investing.com.

Компания заявила, что бизнес Intelligent Cloud во 2-м квартале, вероятно, получит выручку в размере от 21,25 млрд долларов до 21,55 млрд долларов. Это немного ниже оценки аналитиков по версии Refinitiv IBES — 22,01 млрд долларов.

"Мы ожидаем, что произойдет последовательное снижение роста выручки Azure на 5 базисных пунктов при постоянных валютных курсах", — сказала аналитикам в ходе телеконференции финдиректор Эми Худ. Это предполагает рост на 37% при постоянных курсах валют, а с учетом обменных курсов — значительно ниже.

Разработчик Windows столкнулся с сокращением спроса на свое широко используемое ПО, поскольку подскочившая инфляция вынуждает бизнесы и потребителей экономить.

В текущем квартале выручка бизнеса ПК, как ожидается, составит 14,5-14,9 млрд долларов, тогда как прогноз рынка равен 16,96 млрд долларов.

"В 1-м квартале рынок ПК был в худшем состоянии, чем мы ожидали, — заметил Бретт Иверсен, глава подразделения по связям с инвесторами Microsoft. — Мы наблюдали, как ухудшалась ситуация в ходе квартала, что повлияло на бизнес Windows OEM ".

Бизнес Windows OEM, к которому относится операционное программное обеспечение для производителей ПК, зафиксировал падение на 15% к предыдущему году. Иверсен отметил, что эта часть компании не ощутила на себе значительного влияния обменных курсов и снижение было в основном вызвано рынком ПК.

При этом сохранился спрос на портфель различных продуктов, в том числе Outlook и Teams, которые стали крайне важными для бизнесов, использующих гибкий подход к работе.

В 1-м квартале выручка компании выросла на 11% до 50,12 млрд долларов. Показатель слегка превысил оценку аналитиков — 49,61 млрд долларов.

Чистая прибыль за квартал, истекший 30 сентября, составила 17,56 млрд долларов, или 2,35 доллара на акцию, против 20,51 млрд долларов, или 2,71 доллара на акцию.