МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Heineken NV, вторая по величине пивоваренная компания мира, сегодня отчиталась о более медленном, чем ожидалось, росте продаж пива за третий квартал и подтвердила годовой прогноз. Продажи пива в России упали за девять месяцев на 4,2 процента

Сопоставимые объемы продаж пива Heineken увеличились на 8,9%, при этом самый сильный рост был зафиксирован в Азии. Аналитики в среднем ожидали прирост объемов на 12%.

Heineken сохранила прогноз по операционной марже за весь год и ожидает, что она останется неизменной или немного вырастет.