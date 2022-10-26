МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Девелоперская компания ПИК не интересуется покупкой заводов IKEA в России, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе девелопера. РБК узнал о претендентах на российские активы IKEA

Ранее РБК написал, что инвестиционная компания АФК "Система", группа компаний ПИК и завод по выпуску древесных плит Kronospan претендуют на активы IKEA в России. До этого сообщалось, что заводы IKEA в РФ рассматривают шесть отечественных компаний.

"Нет, ПИК не покупает IKEA", — рассказали в пресс-службе компании.

ПИК — крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года, специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании.