МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Южнокорейский владелец бренда "Доширак", холдинг HYSG, приобрел российскую компанию "Юроп фудс ГБ", производящую продукцию Gallina Blanca, следует из информации в ЕГРЮЛ. СМИ: российский дистрибьютор хочет выкупить бизнес Mothercare в России

Согласно выписке из реестра, единственным акционером компании "Юроп фудс ГБ" является холдинг HYSG, а генеральным директором назначен Рю Тэджун. Сделка была закрыта 25 октября.

До этого, в декабре прошлого года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Сиджи Фудс" о приобретении производителя продукции Gallina Blanca — "Юроп Фудс ГБ". "Сиджи Фудс" — российская "дочка" производителя лапши CG Foods, входящего в состав непальской CG Corp Global.

Однако в июне 2022 года стало известно, что сделка сорвалась из-за сложностей с проведением платежа, связанных с западными санкциями. Тогда генеральный менеджер "Юроп Фудс ГБ" Елена Устинова отметила, что компания продолжает работать в составе испанской группы.

Gallina Blanca – бренд-лидер в продуктах для быстрого приготовления компании Gbfoods, производящий бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы, супы. "Юроп Фудс ГБ" с 1998 года выпускает продукцию под брендом Gallina Blanca в России и СНГ. Производство компании расположено в городе Бор Нижегородской области.

Компания HYSG входит в южнокорейский холдинг HY Group, который занимается производством напитков, молочных и морепродуктов, лапши быстрого приготовления и снеков в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. В частности, компании принадлежат права на бренд "Доширак".