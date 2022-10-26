МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Зерновой терминал КСК (Новороссийск) вошел в список элеваторов, утвержденных Китаем для поставок зерна в страну, сообщает группа "Дело". В Стамбуле обеспокоены задержками досмотра судов в рамках "зерновой сделки"

"В октябре 2022 года зерновой терминал АО "КСК", входящий в "ДелоПортс", стивидорный актив группы компаний "Дело", вошел в список элеваторов, утвержденных Китайской Народной Республикой для поставок зерна на территорию страны. Об этом стало известно после подведения итогов переговоров Россельхознадзора с Главным таможенным управлением КНР", — говорится в сообщении.

Китайской таможней были утверждены перечни российских компаний, планирующих отгрузки пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, риса и рапса в КНР. Экспорт подобных зерновых культур из регионов России на территорию Китая стал возможен с 4 февраля 2022 года после подписания с китайской стороной соглашений к протоколам по пшенице и ячменю.

"ДелоПортс" — российская стивидорная холдинговая компания, входит в группу компаний "Дело" Шишкарева — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру активов "Дело Портса" входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы располагаются в Новороссийске. Они были объединены в холдинг в 2012 году.