МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Крупный европейский поставщик воды на дом и офис (сегмент Home and Office Delivery, HOD) Eden Springs вышел из числа учредителей российского подразделения, передав его менеджменту, следует из данных ЕГРЮЛ. ПИК опроверг информацию о планах купить заводы IKEA в России

Так, владельцем активов в России стал гражданин Индии Сингх Навин, который занимает пост генерального директора компании с 2017 года.

Отмечается также, что доля Навина находится в залоге у Eden Springs Nederland B.V. и Carbon Luxembourg S.a r.l.

Eden Springs работает более чем в 18 странах, ежегодно поставляет более 750 миллионов литров бутилированной воды, и имеет более 800 000 потребителей воды и кофе. С 2016 года Eden Springs — часть Primo Water Corporation, занимающей лидирующие позиции в этой сфере в Северной Америке, Европе и Израиле.