МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. "Ситилинк" запустил официальные продажи ASIC-майнеров — устройств для добычи криптовалют, покупку могут совершить с возможностью вычета НДС, рассказал РИА Новости ретейлер. Минфин обсудит регулирование криптовалютного рынка

"Ситилинк" запустил в продажу ASIC-майнеры. Устройства для добычи цифровых валют (майнинга) доступны к покупке как физическим, так и юридическим лицам… В ассортименте компании представлено оборудование от китайского производителя Bitman, доля которого на мировом рынке ASIC-оборудования превышает 70%. Сейчас доступны модели ASIC Antminer S19, S19J Pro и S19 Pro, также панируется появление модели X19 XP (модель будет доступна по предзаказу)", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что "Ситилинк" стал первым российским ретейлером, который официально предоставил ASIC-сервер с гарантией, необходимой документацией, сертификатами соответствия.

Доступные модели, по сообщению компании, отличаются внутренней архитектурой и вычислительной мощностью устройства (хешрейтом), все сервера тестируются и настраиваются перед отправкой для обеспечения простоты настройки.

"Устройства продаются в "Ситилинке" официально и имеют соответствующую документацию и сертификаты", — подчеркивают в пресс-службе, добавив, что официальная покупка ASIC-майнера позволит юридическим лицам вернуть стоимость НДС в соответствии с законодательством.

По мнени. экспертов компании, ASIC-майнинг является перспективным направлением для юрлиц. Популярность майнинга в России имеет волнообразный спрос, стоимость криптовалют напрямую оказывает на него влияние, указали они.

Эксперты отметили, что для среднестатистического пользователя майнинг достаточно дорог из-за стоимости электроэнергии, поэтому нередко люди перестают заниматься добычей криптовалют сразу после падения курса.