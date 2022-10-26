МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящей инстанцией, аннулировавшей по заявлению столичного Росздравнадзора лицензию частной клиники "Медицина 24/7", которую из-за ряда смертей пациентов проверяет Следственный комитет, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд прекратил дело по иску Альфа-банка к компаниям группы Roust

Окружной суд в среду отклонил кассационную жалобу медучреждения на вынесенное в июне постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Суд тогда аннулировал лицензию на осуществление медицинской деятельности от 18 марта 2020 года ООО "Медицина 24/7". При этом апелляционная инстанция отменила решение арбитражного суда Москвы, который в феврале отказался отозвать лицензию.

В постановлении подчеркивается, что апелляционный суд принял во внимание жалобы потребителей и их родственников на оказание услуг в отсутствие лицензии, либо в отсутствие необходимого неврологического отделения для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что повлекло последствия "в виде летального исхода, дефектов лечения, дефектов диагностики, что в том числе подтверждается материалами уголовного дела".

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об оказании "Медициной 24/7" услуг, не отвечающих требованиям безопасности. До этого в эфире "России 1" Анжела Хачатурян заявила, что ее экс-супруга, известного телепродюсера Владимира Арцибашева, довели до смерти в "Медицине 24/7". Суд запретил ЦДМ препятствовать использованию помещений магазина Hamleys

Претензии к клинике у Росздравнадзора возникли еще в 2019 году, ей было выдано предписание об устранении нарушений. В 2021 году ведомство провело контрольную закупку и выявило, что "Медицина 24/7" продолжает принимать больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, несмотря на отсутствие соответствующих лицензии, отделения и оборудования.

Басманный суд Москвы в сентябре санкционировал заочный арест главврача клиники Олега Серебрянского. Его, а также завотделением Руслана Павлова и анестезиолога-реаниматолога Павла Наумова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Как установило следствие, в июле 2019 года фигуранты ради получения прибыли госпитализировали в клинику пациенту с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью, при этом не имея врачей и оборудования для помощи больным с подобными заболеваниями. Женщина впоследствии умерла.