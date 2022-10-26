ЯКУТСК, 26 окт — ПРАЙМ. Региональная авиакомпания "Якутия" вошла в состав единой дальневосточной авиакомпании "Аврора", подписано соглашение, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. S7 переходит на новую систему бронирования

"Соглашение о вхождении авиакомпании "Якутия" в состав единой дальневосточной авиакомпании подписали сегодня в рамках стратегической сессии "Транспортная доступность Дальнего Востока – эффективное взаимодействие дальневосточной авиакомпании и аэропортов" в Якутске", — рассказали в пресс-службе.

По словам главы региона Айсена Николаева, "Якутия" выполняет треть общего объема перевозок на Дальнем Востоке. Слияние с "Авророй" обеспечит якутян льготными авиабилетами до Благовещенска, Красноярска, Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, чего не было раньше.

"Объединение усилий дальневосточных авиакомпаний особенно важно сегодня в условиях беспрецедентных санкций. Это позволит консолидировать решение вопросов расширения маршрутной сети, повышения эффективности деятельности авиакомпаний, аэропортов, роста качества и доступности авиационных перевозок", – добавил Николаев. Росавиация рассказала о стоимости авиабилетов по стране осенью

Якутия рассчитывает на распространение действия программы субсидирования на более 190 внутрирегиональных маршрутов.

"Было шесть региональных компаний, все работали по собственным тарифам, по собственной маршрутной сети и не было стыковок. А наша задача — организовать единый билет, чтобы, например, из Анадыря в Якутск можно было долететь с минимальной потерей времени и по единым стандартам. Также мы консолидируем запчасти, флот, специалистов, чтобы быстро перебрасывать их из точки А в точку Б — повысить эффективность того, что уже есть", – приводятся слова генерального директора "Авроры" Константина Сухоребрика.

Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента РФ в 2021 году на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных авиакомпаний "ЧукотАвиа", "Хабаровские авиалинии", "Авиакомпания "Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", принадлежащих соответствующим субъектам ДФО.