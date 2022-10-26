Heineken планирует договориться о передаче бизнеса в России в 2023 году
Heineken планирует достичь соглашения о передаче бизнеса в России в первом квартале 2023 года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Пивоваренный концерн Heineken намеревается достичь соглашения о передаче своего российского бизнеса в первом квартале 2023 года, следует из отчетности компании.
"Мы продолжаем добиваться хороших успех в передаче владения нашим бизнесом в России. Теперь мы ожидаем достичь договоренности в первом квартале следующего года", — указывает компания.
Heineken 28 марта объявила, что уходит с российского рынка, а свой бизнес в стране передаст новому владельцу из РФ. В отчетности за первое полугодие компания сообщила, что оценивает стоимость российских активов на продажу в 475 миллионов евро.
Heineken — нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах. Штат компании составляет около 82 тысяч человек.