МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российские авиакомпании и туроператоры прорабатывают объединение полетов по России и за рубеж в одном турпакете, сообщает Росавиация. "Якутия" вошла в состав единой дальневосточной авиакомпании "Аврора"

"Авиакомпании прорабатывают с туроператорами возможность объединения внутрироссийского и международного перелета в одном турпакете", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, это позволит предоставить дополнительные услуги туристам и увеличить целевые показатели по авиаперевозкам внутри России.