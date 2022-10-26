2022-10-26T11:59:46+03:00
2022-10-26T11:59:46+03:00
2022-10-26T11:59:46+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20221026/838591120.html
Авиакомпании и туроператоры планируют объединить внутренние и внешние рейсы
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российские авиакомпании и туроператоры прорабатывают объединение полетов по России и за рубеж в одном турпакете, сообщает Росавиация. "Авиакомпании прорабатывают с... ПРАЙМ, 26.10.2022
транспорт, бизнес, новости, туризм, авиакомпании, туроператоры, туры, рейсы
https://1prime.ru/images/83572/47/835724771.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83572/47/835724771.jpg
https://1prime.ru/images/83572/47/835724770.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83572/47/835724770.jpg
https://1prime.ru/images/83572/47/835724758.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83572/47/835724758.jpg
https://1prime.ru/business/20221026/838591001.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российские авиакомпании и туроператоры прорабатывают объединение полетов по России и за рубеж в одном турпакете, сообщает Росавиация.
"Авиакомпании прорабатывают с туроператорами возможность объединения внутрироссийского и международного перелета в одном турпакете", — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, это позволит предоставить дополнительные услуги туристам и увеличить целевые показатели по авиаперевозкам внутри России.