МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Мать и дитя", одной из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, одобрил выплату промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года в размере 642,318 миллиона рублей, или 8,55 рублей на акцию, говорится в сообщении компании. ВТБ не выплатит дивиденды в 2022 году

"На совете директоров были приняты следующие решения: одобрить выплату промежуточных дивидендов из консолидированной прибыли, полученной компанией по итогам первых шести месяцев 2022 года, в размере 642 318 835,50 рублей или 8,55 рублей на обыкновенную акцию/ГДР", — говорится в сообщении.

Добавляется, что датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов определено 7 ноября 2022 года. Дата торгов, начиная с которой новые акционеры компании не будут иметь права на получение дивидендов, установлена на 4 ноября 2022 года. Выплата дивидендов состоится 29 ноября 2022 года.

Общая выручка компании по МСФО в первом полугодии 2022 года выросла на 1,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 12,159 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 5,8% и составил 3,559 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль в первом полугодии снизилась на 9,4%, до 2,393 миллиарда рублей. Рентабельность скорректированной чистой прибыли составила 19,7%.

Сеть клиник "Мать и дитя" принадлежит МD Medical Group Investment (MDMG), зарегистрированной на Кипре в 2010 году. Основной акционер группы — ее основатель Марк Курцер. В группу входит 50 современных медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 40 амбулаторных клиник. Сеть работает в 25 субъектах РФ.