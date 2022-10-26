МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Верховный суд России подтвердил право сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" штрафовать водителей, незаконно передавших машину третьему лицу, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. "Яндекс Драйв" пополнил автопарк китайскими автомобилями

Суд рассмотрел дело водителя из Кирова, который передал свою учетную запись сыну, за что сервис оштрафовал его на 150 тысяч рублей — именно такая санкция была прописана в соответствующем пункте договора.

Недовольный клиент обратился в суд с требованием снизить сумму неустойки. Суд учел, что машина в результате повреждена не была и снизил штраф до 50 тысяч рублей, однако с этим уже не согласился "Яндекс.Драйв", и спор дошел до Верховного суда РФ.

Коллегия сочла довод нижестоящей инстанции неверным — за повреждение автомобиля предусмотрен отдельный штраф, который никак не влияет на факт передачи учетной записи.

"При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения", — решил ВС РФ и направил спор на новое рассмотрение решать, правда ли такой штраф слишком велик для такого нарушения.