АЛМА-АТА, 26 окт — ПРАЙМ. Казахстанская национальная атомная компания ("Казатомпром") рассматривает транспортировку урановой продукции на мировые рынки через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) в качестве альтернативы традиционному маршруту через порт Санкт-Петербурга в рамках работы по снижению логистических рисков, сообщила пресс-служба компании. Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку

В опубликованном на сайте компании пресс-релизе говорится, что "Казатомпром" продолжает отслеживать ситуацию с санкциями против России и их потенциальное влияние на транспортировку готовой продукции через территорию РФ.

"На сегодняшний день каких-либо ограничений, связанных с поставками готовой продукции клиентам компании по всему миру, не наблюдается", — отмечается в сообщении.

Согласно пресс-релизу, "Казатомпром" успешно отгрузил законтрактованные объемы третьего квартала через свой регулярный маршрут без каких-либо перебоев или проблем, связанных с логистикой и страхованием. "Транскаспийский международный транспортный маршрут, который успешно используется компанией в качестве альтернативного маршрута с 2018 года, способствует нивелированию риска недоступности основного маршрута по какой-либо причине", — говорится в пресс-релизе. Новак заявил, что Россия стала лидером в малой атомной энергетике

По информации пресс-службы, у компании имеется разрешение на транзит урана со своих рудников в Казахстане через ТМТМ в объеме до 3,5 тысяч тонн. "Казатомпром" продолжает работу по увеличению данной квоты, а также продолжает оказывать содействие своим партнерам по совместным предприятиям в их усилиях по получению необходимых разрешений для транспортировки готовой продукции по Транскаспийскому маршруту на случай, если партнеры по СП предпочтут получать свою долю продукции не через регулярный маршрут, который проходит через порт Санкт-Петербурга", — сообщает пресс-служба компании.

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана. На его долю в 2021 году пришлось около 24% совокупной мировой первичной добычи урана. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже, бирже Astana International Exchange и на Казахстанской фондовой бирже.