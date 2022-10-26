МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. "Росгосстрах" обратился в Верховный суд РФ с кассационной жалобой, в которой просит пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, отказавших ему во взыскании с компании "Капитал Лайф Страхование Жизни" (КЛСЖ), подконтрольной бизнесмену Евгению Гинеру, около 151,4 миллиарда рублей. Верховный суд подтвердил право "Яндекс.Драйва" штрафовать водителей

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в Верховный суд 25 октября, никаких решений по ней пока не принято.

В этом иске, поданном еще в июне 2018 года, РГС потребовал взыскать с КЛСЖ около 148,8 миллиарда рублей компенсации за нарушение исключительных прав на свои товарные знаки и более 2,6 миллиарда рублей неосновательного обогащения.

Прежнее руководство РГС в феврале 2017 года заключило с ответчиком (название на тот момент — "РГС-Жизнь") лицензионный договор, по которому передало ему право использовать 13 товарных знаков. Ставка роялти составляла 15 тысяч рублей за товарный знак в квартал, что в 28 тысяч раз, по оценке истца, ниже рыночной цены.

Истец заявил, что использование его брендов позволило "РГС-Жизни" в 2017 году собрать 57 миллиардов рублей страховых премий, а в 2018 году, когда началось перебрендирование на КЛСЖ, сборы упали в четыре раза. Ответчик же говорил, что соглашения действовали более 12 лет, и все это время истец своим поведением подтверждал действительность сделки, в частности, принимал лицензионные платежи. Но истец уверен, что условия договора после выхода "РГС-Жизни" из группы РГС не могли быть такими же, как до этого внутри группы.

Группа "Открытие" и бывший основной собственник РГС Данил Хачатуров в 2017 году заключили соглашение о разделе страхового бизнеса. Впоследствии контроль над "Открытием" и РГС перешел к государству. РГС инициировал ряд судебных разбирательств со структурами бывших руководителей по поводу причинения убытков. Суд округа отклонил кассацию московской клиники "Медицина 24/7"

Этот спор суды рассматривают повторно. Первый раз две инстанции отклонили иск, но потом дело дошло до президиума Верховного суда РФ, который вслед за Судом по интеллектуальным правам (СИП) высказался за пересмотр с самого начала. По мнению президиума, суды не дали оценку доводам истца о заключении договора в результате сговора в ущерб интересам РГС, а также нарушили принцип состязательности, отказав истцу в назначении экспертизы для оценки рыночной стоимости использования брендов.

При новом рассмотрении первая инстанция провела оценочную экспертизу, которая установила, что рыночная цена неисключительной лицензии составляла как раз 15 тысяч рублей за товарный знак в квартал. Кроме того, суд согласился с КЛСЖ, что истцом пропущен годичный срок исковой давности, и иск снова отклонил. Решение оставили в силе апелляционная инстанция и СИП.