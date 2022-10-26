МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Правительство России займется вопросом брошенных зарубежных активов на присоединенных территориях, их необходимо взять на баланс и активировать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков прокомментировал слова министра энергетики Чехии о российском газе

Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы о ратификации соответствующих решений.

"Я не знаю, будет ли это комиссия, но то, что этим вопросом предстоит заниматься, и предстоит заниматься правительству — это однозначно, там же есть брошенные активы, конечно же, нельзя их оставлять в бездействии, предстоит их запускать, активировать, соответственно кто-то должен их брать на свой баланс. Совершенно нормально, потому что это территория Российской Федерации", — сказал официальный представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, известно ли Кремлю о создании спецкомиссии для работы с брошенными активами на присоединенных территориях.

Песков добавил, что собственники данных объектов могут заявить свои права на них, но уже исходя из принадлежности регионов к России. Он отметил, что некоторые собственники уже воспользовались предложением переоформить активы на российскую юрисдикцию.