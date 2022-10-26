ПАРИЖ, 26 окт — ПРАЙМ. Национальная компания французских железных дорог (SNCF) в среду была признана виновной в непреднамеренном убийстве пассажиров поезда, который попал в аварию под Парижем в 2013 году, сообщил телеканал BFMTV. Франция потратит 46 миллиардов евро на компенсацию счетов за электричество

"Компания SNCF признана виновной трибуналом города Эври в непреднамеренном убийстве и нанесении травм 9 лет спустя железнодорожной катастрофы в коммуне Бретиньи-сюр-Орж, в которой погибли 7 человек и более сотни получили психологические и физические травмы", — сообщил телеканал.

Компания должна будет выплатить штраф, размер которого станет известен позже в среду в ходе оглашения приговора.

Авария произошла 12 июля 2013 года в городе Бретиньи-сюр-Орж в 40 километрах к югу от Парижа. Поезд, двигавшийся со скоростью около 100 км/час, сошел с рельс и развалился надвое. В нем находились 385 пассажиров. Согласно представителям компании SNCF, причиной катастрофы стала неисправность стрелочного перевода.

Инцидент стал самым крупным железнодорожным происшествием во Франции со времен столкновения на Лионском вокзале в 1988, унёсшим жизни 56 человек.