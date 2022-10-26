ОМСК, 26 окт — ПРАЙМ. Следствие обвинило экс-директора "Омскавтодора" Алексея Шипилова в махинациях с государственным тендером, позволившим ему заключить контракт почти на 1,7 миллиарда рублей, сообщает в среду областная прокуратура. "Росгосстрах" попросил Верховный суд пересмотреть спор с компанией Гинера

По версии следствия, с декабря 2019-го по январь 2020 года он создал картель с главой одной из местных компаний Яковом Вагнером, и вместе они заявились на электронный аукцион регионального Управления дорожного хозяйства на ремонт дороги "Омск — Тара".

Участники заранее договорились о том, кто должен стать победителем, намеренно занижая цену, в итоге "между заказчиком и "Омскавтодором" заключен государственный контракт в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на сумму почти 1,7 миллиарда рублей", — говорится в релизе.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд для дальнейшего рассмотрения.

До этого у Шипилова уже были проблемы с законом: в мае этого года Кировский суд Омска его виновным в превышении полномочий и приговорил к одному году колонии общего режима.

Там речь шла тоже о нарушениях конкурсных процедур: в 2019-2020 годах он, будучи во главе "Омскавтодора", заключил договоры на поставку песка и щебня, провернув дело таким образом, что никакие сторонние компании участвовать не могли.