СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — ПРАЙМ. Семь паромов, в том числе два железнодорожных, работают на Керченской паромной переправе, сообщил минтранс Крыма. Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее декабря

"Работу (на переправе) осуществляют семь паромов: малотоннажные "Ейск", "Керченский-2", большегрузы "Мария", "Лаврентий", "Эльза", а также железнодорожные "К-Трейдер" и "Авангард", — сообщили журналистам в минтрансе.

Ранее на переправе работали паромы для перевозки транспортных средств и пассажиров.

За сутки 25-26 октября с обеих сторон паромами перевезено 608 пассажиров, 492 транспортных средства и 37 железнодорожных вагонов. В очереди с крымской стороны ожидают 128 транспортных средств, говорится в сообщении.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже — по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.