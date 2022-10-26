СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — ПРАЙМ. Семь паромов, в том числе два железнодорожных, работают на Керченской паромной переправе, сообщил минтранс Крыма.

Открытие автомобильной части Крымского моста

Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее декабря

"Работу (на переправе) осуществляют семь паромов: малотоннажные "Ейск", "Керченский-2", большегрузы "Мария", "Лаврентий", "Эльза", а также железнодорожные "К-Трейдер" и "Авангард", — сообщили журналистам в минтрансе.

Ранее на переправе работали паромы для перевозки транспортных средств и пассажиров.

За сутки 25-26 октября с обеих сторон паромами перевезено 608 пассажиров, 492 транспортных средства и 37 железнодорожных вагонов. В очереди с крымской стороны ожидают 128 транспортных средств, говорится в сообщении.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже — по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.