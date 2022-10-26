МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Акции платформы микроблогов Twitter Inc сегодня приблизились к предложенной Илоном Маском цене в 54,20 доллара. Это говорит о том, что инвесторы в итоге рассчитывают на проведение сделки. На этой неделе истечет установленный судом срок покупки компании. СМИ: Илон Маск планирует закрыть сделку по покупке Twitter в пятницу

Акции соцсети на момент написания статьи выросли на премаркете на 0,5% до 53,05 доллара, максимума почти за семь месяцев. Они впервые подобрались так близко к цене предложения с момента его объявления в середине апреля.

В течение шести месяцев после объявления о заявке Маска дела шли с переменным успехом. Twitter изначально сопротивлялся сделке так называемым методом "ядовитой пилюли", а затем подал в суд, когда богатейший человек планеты объявил о намерении отказаться от покупки ввиду опасений насчет фальшивых аккаунтов.

В июле акции Twitter упали до 32,50 доллара.

В октябре Маск предложил продолжить реализацию изначального предложения на сумму 44 млрд долларов, призвав отозвать иск, из-за которого его могли обязать поднять цену. Акции Twitter тогда взлетели на 24%.

Гендиректор Tesla уведомил соинвесторов, пообещавших помочь ему с финансированием, что он планирует завершить выкуп компании к пятнице. Об этом во вторник рассказал Reuters осведомленный источник.

Reuters на прошлой неделе сообщило, что банки, предоставляющие 13 млрд долларов финансирования, отказались от плана продажи долговых бумаг инвесторов ввиду неопределенности дальнейшей судьбы Twitter и возможных потерь