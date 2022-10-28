МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам девяти месяцев 2022 года упала в 1,8 раза в годовом выражении — до 8,678 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. СМИ узнали о намерении Intel сократить тысячи рабочих мест

Разводненную прибыль на акцию, а также выручку за прошедшие три квартала компания не раскрывает.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Intel упала в годовом выражении в 6,7 раза – до 1,019 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,25 доллара против 1,67 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 0,59 доллара при прогнозе в 0,34 доллара. Выручка компании в третьем квартале сократилась на 25% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и составила 15,338 миллиарда долларов при прогнозе в 15,43 миллиарда долларов.

Компания ожидает по итогам года получить выручку в 63-64 миллиарда долларов, прибыль на акцию — в размере 2 долларов. В четвертом квартале компания прогнозирует выручку в 14-15 миллиардов долларов и убыток на акцию в 0,1 доллара. Microsoft Corp понизила чистую прибыль в третьем квартале

На постмаркете акции Intel растут в цене на 5,6%. Как пишет агентство Bloomberg, инвесторы положительно восприняли слова главы компании Пэт Гельсингер (Pat Gelsinger) о том, что компания планирует "агрессивно" сокращать расходы и повышать эффективность бизнеса.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на июнь 2022 года штат компании составлял 128,2 тысячи человек.