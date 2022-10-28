МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Возглавивший Twitter Илон Маск хочет отменить "пожизненную" блокировку аккаунтов в этой соцсети, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Маск будет гендиректором Twitter временно, пишут СМИ

"Маск намерен отказаться от пожизненной блокировки пользователей, потому что не верит в пожизненные запреты", — говорится в сообщении агентства.

Ожидается, что это позволит вернуться в соцсеть тем пользователям, которые ранее оказались под блокировкой. Однако собеседник агентства не уточнил, разблокируют ли аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее в пятницу телеканал СNBC сообщил, что Илон Маск принял на себя руководство компанией Twitter, окончательно закрыв сделку по ее покупке за 44 миллиарда долларов. При этом, по данным Bloomberg, предприниматель, вероятно, будет занимать должность гендиректора лишь временно.

Аккаунт Дональда Трампа в Twitter заблокировали после того, как бывший президент США не признал свое поражение на выборах в 2020 году и его сторонники совершили штурм Капитолия.