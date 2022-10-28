МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Apple по итогам 2021-2022 финансового года (завершился 25 сентября) выросла на 5,4%, составив 99,803 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании. СМИ: Apple перейдет на порт USB-C

Разводненная прибыль на акцию составила 6,11 доллара против 5,61 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 33% — до 394,328 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистая прибыль Apple почти не изменилась в сравнении с показателем годичной давности и составила 20,721 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,29 доллара против 1,24 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 8,1% — до рекордных 90,146 миллиарда долларов.

Выручка компании от продажи iPhone в четвертом квартале увеличилась на 9,6% — до 42,626 миллиарда долларов. Продажи компьютеров Mac выросли на 25,4% — до 11,508 миллиарда долларов. Выручка от продаж планшетов iPad увеличилась на 9,8% — до 7,174 миллиарда долларов. В России резко снизились регистрации новых моделей iPhone 14

"Рекордные результаты за сентябрьский квартал продолжают демонстрировать нашу способность эффективно работать, несмотря на сложный и нестабильный макроэкономический фон", — прокомментировал финансовый директор Apple Лука Маэстри (Luca Maestri).

Акции Apple после закрытия основных торгов дорожают на 0,35%.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.