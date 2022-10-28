МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2022 года выросла в 2,1 раза и составила 3,326 миллиарда евро, говорится в отчете компании. Чистая прибыль Shell за девять месяцев подскочила в 3,7 раза

Прибыль на акцию составила 10,17 евро против 4,75 евро год назад. Выручка выросла в 2,2 раза – до 47,791 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала чистая прибыль OMV подскочила почти в 3 раза – до 833 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 2,55 евро против 0,85 евро годом ранее. Квартальная выручка увеличилась вдвое – до 17,17 миллиарда евро.

Объем добычи углеводородов за девять месяцев сократился на 19% и составил 394 тысячи баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки. По итогам третьего квартала показатель также уменьшился на 19% — до 381 тысячи б.н.э. в сутки. Австрия заявила о сокращении доли России в поставках газа

OMV ожидает общую добычу по итогам 2022 года на уровне 390 тысяч б.н.э. в сутки против 486 тысяч в 2021 году. С 1 марта российские объемы не учитываются из-за изменения метода консолидации.

Компания также прогнозирует, что стоимость нефти марки Brent в 2022 году будет выше 100 долларов за баррель.

OMV — одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.