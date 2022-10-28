МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair впервые с четвертого квартала 2019 года показала прибыль в третьем квартале 2022 года, следует из опубликованной в пятницу финансовой отчетности перевозчика. Прибыль OMV за три квартала выросла вдвое

В июле-сентябре чистые продажи авиакомпании увеличились до 719,2 миллиона евро, годом ранее 199,4 миллиона евро, то есть рост продаж на 260,4%.

Сопоставимый операционный результат за третий квартал составил 35,2 миллиона евро (убыток 109,1 за аналогичный период годом ранее). Операционный результат составил 19,2 миллиона евро (убыток 106 миллионов годом ранее).

"Впервые с последнего квартала 2019 года сопоставимые операционные результаты стали прибыльными", — приводится в сообщении цитата генерального директора Finnair Топи Маннера.

По его словам, проблемы авиакомпании по-прежнему связаны с последствиями пандемии коронавируса и закрытием воздушного пространства России.

"Положительный операционный результат в самом загруженном квартале в сезоне — это шаг в правильном направлении, но впереди долгий путь, чтобы переломить ситуацию в компании", — отмечает он.

По итогам девяти месяцев доход увеличился на 292,9% до 1,669 миллиарда (424 миллиона за аналогичный период годом ранее). Убыток сократился с 403 миллионов годом ранее до 181 миллиона. Операционный результат также был убыточным и сократился с 394 миллионов годом ранее до 238 миллионов евро. Высокая цена на топливо оказала негативное влияние на расходы в размере около 303 миллионов евро по сравнению с прошлым годом, указано в отчетности.

Количество пассажиров увеличилось на 399,9% до 6,6 миллиона человек (1,3 миллиона годом ранее).

Согласно прогнозам компании, сопоставимый операционный результат за полный 2022 год будет отрицательным третий год подряд.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Акции Finnair Plc котируются на фондовой бирже Nasdaq Helsinki.