МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" подало заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа с курицей, а также брендов Rostic's и "Ростмастер", рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Burger King поделился планами по продаже вина в аэропорту

"Заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы", — сообщили в Роспатенте. Там уточнили, что после формальной экспертизы заявки перейдут на следующую стадию, где проверят на соответствие требованиям законодательства, и после этого будут приняты решения.

Согласно заявке, новый товарный знак с изображением курицы позволяет производить и продавать блюда, состоящие из курицы, а также куриные крылышки, картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, соусы, рыбу, напитки, ароматизаторы. Помимо этого компания под этим брендом планирует оказывать услуги кафе и ресторанов самообслуживания.

Согласно данным, которые Роспатент предоставил РИА Новости, компания подала заявки на регистрацию еще ряда брендов: Rostic's, "Ростмастер" и "Ростмастер Чиз", "Маэстро", "Шефролл", "Шеф Баскет", которые позволяют производить и продавать под этими товарными знаками бургеры и блюда из курицы. "Вкусно – и точка" повысит цены на шесть позиций в меню

Американская Yum! Brands в понедельник сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи — компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. Источник РИА Новости в компании сообщал, что поэтапный запуск обновленных ресторанов запланирован с декабря в Москве, Московской области и ХМАО — Югре.

В начале марта Yum! Brands сообщала о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.