МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в третьем квартале снизилась на 35% в годовом выражении и составила 336,5 миллиарда вон (около 237,4 миллиона долларов), следует из отчетности компании. Чистая прибыль Stockmann за девять месяцев выросла в 6,7 раза

При этом операционная прибыль увеличилась в годовом выражении на 25,1% и составила 746,6 миллиарда вон (527 миллионов долларов). Выручка компании в отчетном периоде сократилась на 14%, до 21,177 триллиона вон (почти 15 миллиардов долларов), также следует из сообщения.

Компания при этом отмечает, что несмотря на ослабление такой проблемы, как дефицит полупроводников, макроэкономические риски, такие, как, например, низкий уровень потребительских настроений в связи с высокой инфляцией, продолжают существовать на рынке.

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.