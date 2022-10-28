МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi прекратила предоставление финансовых услуг в Индии, удалив приложения для осуществления оплаты из местного Play Store, сообщает портал Techcrunch со ссылкой на источники. Xiaomi может стать первым поставщиком ноутбуков в Россию с введения санкций

"Xiaomi незаметно прекратила предоставление финансовых услуг в Индии, менее чем через три года после запуска платежных и кредитных приложений на ключевом мировом рынке… Китайский гигант недавно удалил приложения Mi Pay и Mi Credit в стране из местного Play Store и собственного магазина приложений", — пишет портал.

Techcrunch добавляет, что приложение Mi Pay, которое позволяло пользователям совершать транзакции в национальной платежной системе UPI, теперь не входит в список признанных Национальной платежной корпорацией Индии (NPCI) UPI-приложений. Xiaomi запустила Mi Pay в Индии в 2019 году. По словам руководителей компании, в тот год приложение собрало более 20 миллионов зарегистрированных пользователей в стране.

При этом портал уточняет, что Xiaomi занимает лидирующее положение на рынке смартфонов в стране. В сообщении со ссылкой на оценку аналитиков указывается, что подобная мера со стороны Xiaomi лишает компанию возможности заработать порядка триллиона долларов. В то же время Techcrunch пишет, что уход компании из этой сферы в Индии резко понижает риски высокой прибыли, так как прибыль Xiaomi в отрасли непосредственно продаж устройств в стране находится на минимально положительных уровнях. СМИ: Apple перейдет на порт USB-C

Xiaomi — китайская технологическая компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.