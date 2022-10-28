МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Состояние основателя онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса к концу недели может снизиться почти вдвое с его рекордного значения в июле 2021 года из-за отчета компании, передает агентство Bloomberg. Акции Amazon падают после публикации отчетности

Безос на протяжении четырех лет занимал первую позицию в списке богатейших людей по версии Forbes, однако в апрельском рейтинге издания его сместил Илон Маск. В данный момент, согласно Forbes Real-Time и BBI, он занимает третье место после Маска и владельца LVMH Бернара Арно.

Накануне Amazon опубликовал разочаровавший инвесторов финансовый отчет, и падение стоимости его акций после закрытия торгов достигало 21%. Как сообщает агентство, в случае сохранения подобной динамики на закрытии сегодняшних торгов состояние Безоса упадет сразу на 23 миллиарда долларов — до 111 миллиардов с текущих 134 миллиардов. Это почти в два раза меньше, чем в июле 2021 года, когда состояние миллиардера достигало пикового значения в 214 миллиардов долларов.

С же начала года, по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), Безос потерял более 58 миллиардов долларов, в то время как только за четверг – почти 5 миллиардов.