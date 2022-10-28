МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Состояние основателя компании Meta Platforms* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марка Цукерберга упало по итогам четверга на 11 миллиардов долларов после разочаровавшего инвесторов финотчета компании, следует из данных Forbes Real-Time. Чистая прибыль Meta* упала в третьем квартале

Стоимость акций Meta* обвалилась по итогам торгов четверга на 24,6% — до 97,97 доллара за акцию. Компания сообщила о сильном сокращении своей чистой прибыли как за первые девять месяцев года, так и за третий квартал. Кроме того, рост числа активных пользователей соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) оказался меньше прогнозов аналитиков.

По данным Forbes Real-Time состояние Цукерберга на этом фоне упало на 11,1 миллиарда долларов (23,6%) – до 36 миллиардов. В общем списке богатейших людей основатель Meta* опустился на 29 место с 25 позиции.

Компания Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация) 28 октября объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.