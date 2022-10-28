МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Все больше предприятий в РФ подстраиваются к работе в новых условиях, хотя значительная доля испытывают затруднения в производстве и логистике, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. Путин: уходящие западные компании "шепчут", что вернутся

"Все более широкий круг предприятий подстраивается к работе в условиях внешних торговых и финансовых ограничений", — сообщил ЦБ, пояснив, что этому способствуют постепенная диверсификация поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, процессы импортозамещения, а также выход на новые рынки сбыта, включая переориентацию на потребителей внутри страны.

"В то же время, согласно данным опросов, значительная доля предприятий по-прежнему испытывает затруднения в производстве и логистике. Нарастают и ограничения на рынке труда, в том числе в результате частичной мобилизации", — отметил регулятор.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений — на уровне 7,5% годовых.