МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтегазовой компании Chevron, приходящаяся на головную организацию, по итогам первых трех кварталов увеличилась в 2,8 раза в годовом выражении – до 29,112 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль итальянской Eni подскочила почти в шесть раз

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 14,95 доллара после 5,51 доллара годом ранее. Общая выручка компании выросла в 1,7 раза год к году и достигла 189,779 миллиарда долларов.

При этом объем добычи Chevron за эти девять месяцев составил 2,995 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. В сегменте upstream (разведка и добыча) прибыль компании увеличилась в 2,3 раза, до 24,798 миллиарда долларов, в downstream (переработка и сбыт) – почти в три раза и составила 6,383 миллиарда.

По итогам третьего квартала компания зафиксировала прибыль в 11,231 миллиарда долларов, что в 1,8 раза больше, чем за тот же квартал прошлого года. Разводненная прибыль на акцию составила 5,78 доллара после 3,19 доллара год назад. Выручка Chevron выросла год к году в полтора раза — до 66,644 миллиарда долларов при прогнозе в 57,03 миллиарда. Прибыль OMV за три квартала выросла вдвое

Объем добычи Chevron за квартал сократился на 0,2% и составил 3,027 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день. В сегменте upstream компания нарастила прибыль в 1,8 раза, до 9,307 миллиарда долларов, в downstream — в 1,9 раза, до 2,53 миллиарда.

Chevron — вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.