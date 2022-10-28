МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Большая часть плановых проверок бизнеса будет отменена по мере перехода на цифровые механизмы информационного обмена между контролирующими ведомствами, предпосылки к этому есть, такое мнение высказал координатор "Деловой России" в Северо-западном федеральном округе (СЗФО) Дмитрий Панов. В России продлят режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 года

Президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал, что режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на 2023 год.

По мнению Панова, решение президента предоставит больше свобод для предпринимательской деятельности в непростых экономических условиях.

"На наш взгляд, главный посыл, заложенный в тезисе Владимира Владимировича относительно продления моратория на плановые проверки — это безусловно стремление предоставить больший спектр свобод для предпринимательской деятельности в сегодняшних непростых экономических условиях",- сказал он.

"Более того, есть предпосылки утверждать, что большая часть плановых проверок будет в перспективе полностью отменена по мере перехода на цифровые механизмы информационного обмена между ключевыми контролирующими ведомствами",- добавил Панов.

"По Петербургу мы фиксируем положительную взаимосвязь между снижением количества плановых проверок и увеличением предпринимательской активности во всех сферах",- заключил он.