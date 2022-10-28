МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres, с крупнейшим производственным активом во Всеволожске Ленинградской области, заявил о продаже российских активов ПАО "Татнефть". Mercedes-Benz продаст акции местному инвестору при уходе из России

"Nokian Tyres подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО "Татнефть", — говорится в сообщении.

Ожидается, что цена покупки без долгов составит около 400 миллионов евро.

На окончательную цену покупки влияют, среди прочего, корректировка чистых активов и оборотного капитала, а также изменения обменного курса рубля и евро.

Уточняется, что сделка подлежит одобрению соответствующими регулирующими органами в России и другим условиям, что создает существенную неопределенность в отношении сроков, условий и закрытия сделки.

После закрытия сделки Nokian Tyres прекращает свою деятельность в России, а персонал компании в РФ переходит к новому владельцу.

Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году около 80 % шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечил около 20 % чистых продаж Nokian Tyres, уточняется в сообщении. Владелец Zara продаст свое российское подразделение Daher Group

"Выход из России существенно повлияет на финансовые результаты Nokian Tyres. Прекращение поставок шин из России отрицательно скажется на продажах, особенно в Центральной Европе, в ближайшие два-три года", — информирует производитель.

Чтобы обеспечить поставки своей продукции, Nokian Tyres продолжает наращивать мощности своих заводов в Финляндии и США, а также инвестирует в новые возможности поставок в Европе, подчеркивает компания.