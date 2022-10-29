МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Американский автогигант General Motors (GM) приостанавливает публикацию рекламы в социальной сети Twitter после ее покупки миллиардером Илоном Маском, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на компанию. СМИ узнали о намерении Маска отменить "пожизненную" блокировку в Twitter

Как сообщается, автопроизводитель, конкурент возглавляемой Маском компании-производителя электромобилей Tesla Inc, заявил, что приостанавливает размещение рекламы, пока оценивает новую политику Twitter. По данным CNBC, GM продолжит использовать соцсеть для взаимодействия с клиентами, но не будет платить за рекламу.

"Мы взаимодействуем с Twitter, чтобы понять направление развития платформы под руководством ее нового владельца. Как обычно происходит при существенных изменениях в работе медиаплатформы, мы временно приостановили размещение платной рекламы. Взаимодействие с клиентами в Twitter продолжится", — приводит телеканал текст заявления автопроизводителя.

Маск, принимающий бразды правления Twitter, планирует либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование контента, в то же время предприниматель пообещал создать совет модерации контента и, пока он не заработает, не принимать никаких глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.